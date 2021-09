아시아 첫 대체불가토큰(NTF) 경매…최고가 51억원

[아시아경제 이창환 기자] 경매회사 크리스티의 홍콩 경매에서 NFT(대체불가토큰) 작품 14점이 총 140억원대에 팔렸다.

크리스티는 지난 17~28일 열린 홍콩 온라인 경매에 NFT 작품 14점이 출품돼 모두 팔렸으며, 구매수수료 포함 낙찰총액은 9599만 홍콩달러(약 146억원)라고 29일 밝혔다.

이번 경매는 크리스티가 아시아에서 처음으로 진행한 NFT 경매다.

NTF는 블록체인의 토큰을 다른 토큰으로 대체하는 것이 불가능한 가상자산을 의미한다. 별도의 고유한 인식 값을 담고 있어 서로 교환할 수 없다.

이날 경매에서 최고 낙찰가를 기록한 작품은 미국 개발업체 라바랩스(LARVA LABS)의 '크립토펑크 9997'이다. 이 작품은 3385만 홍콩달러(약 51억4000만원)에 거래됐다.

크립토펑크는 픽셀로 이뤄진 단순한 아바타 이미지로, 최근 NFT 시장에서 큰 인기를 끌고 있다.

