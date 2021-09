[세종=아시아경제 문채석 기자]

<전보>

◆과장급

▶대전고용센터소장 김경태 ▶보령지청장 함병호

<임용>

◆개방형 직위

▶화학사고예방과장 심우섭

