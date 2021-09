[2보]합참 "극초음속 미사일, 개발 초기단계… 요격가능"

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]합동참모본부가 29일 북한이 전날 발사한 극초음속 미사일 ‘화성-8형’에 대해 "탐지된 속도 등 제원을 평가해볼 때, 개발 초기 단계로 실전배치까지는 상당기간 소요될 것으로 판단된다"고 입장을 밝혔다.

합참은 이날 "현재 한미연합자산으로 탐지 및 요격이 가능한 수준으로 평가하고 있다"며 이같이 전했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr