넷플릭스, 美 개임게발업체 '나이트 스쿨 스튜디오' 인수

[아시아경제 권재희 기자] 수익 다각화를 위해 게임시장에 진출에 나선 넷플릭스가 게임 개발업체를 인수했다.

28일(현지시간) 주요 외신에 따르면 넷플릭스는 이날 홈페이지를 통해 '나이트 스쿨 스튜디오'를 인수했다고 밝혔다. 나이트 스쿨 스튜디오는 비디오 게임 '옥슨프리'로 유명한 미국 게임 개발업체다. 넷플릭스의게임 개발업체 인수는 이번이 처음이다.

넷플릭스는 나이트 스쿨 스튜디오의 게임이 새롭게 만들어질 비디오 게임 포트폴리오에 포함될 것이라면서 동영상처럼 게임도 회원들에게 광고나 인앱 결제 없이 제공될 것이라고 설명했다.

지난 2014년 설립된 나이트 스쿨 스튜디오는 소니의 플레이스테이션과 마이크로소프트(MS)의 엑스박스, 닌텐도의 스위치, 퍼스널컴퓨터(PC)용 게임 등을 개발해왔다.

넷플릭스의 이번 인수 금액은 공개되지 않았다.

넷플릭스는 또 스페인과 이탈리아에서 안드로이드용 모바일 게임 5종을 선보였다고 밝혔다.

앞서 넷플릭스는 지난 7월 게임업체인 일렉트로닉아츠(EA)와 페이스북을 거친 마이크 버듀를 게임 개발 부문 부사장으로 영입한 데 이어 주주 서한을 통해 콘텐츠 서비스에 비디오 게임을 추가하겠다고 공개적으로 밝힌 바 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr