[아시아경제 윤동주 기자] 대선 출마를 선언한 김동연 전 경제부총리가 28일 서울 마포구 합정동 세아타워에서 열린 '경장포럼' 출범식에 참석하고 있다.

경장포럼은 김 전 부총리의 정책과 비전을 다양한 분야의 시민들이 조직한 싱크탱크이다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr