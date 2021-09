제주경찰 ‘어린이 교통안전 지도 제작’ 공모전 개최

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주경찰청(청장 강황수)은 내달 1일부터 31일까지 도내 초등학생들을 대상으로 내가 만드는 우리 학교 안전한 등하굣길 ‘교통안전 지도 제작’ 공모전을 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 공모전은 초등학생들이 직접 다니는 등학굣길 곳곳의 교통안전 위험요소를 어른이 아닌 어린이들의 눈높이에서 발견해 교통안전 지도를 제작해 공모하면 된다.

또 어린이들이 직접 발굴한 위험요소에 대해 경찰과 유관기관이 현장 합동점검을 통해 시설개선 등 교통환경을 개선하는 한편 녹색어머니회, 모범운전회 등 협력단체와 협업해 교통지도 활동에 반영하는 등 안전한 등하굣길을 조성하는 데 목적이 있다.

제주경찰은 이번 공모전을 통해 접수된 출품작들을 대상으로 공정한 심사를 통해 우수작 9편을 선발 후 제주청장 상장 및 부상품 등을 수여할 예정이다.

어린이보호구역(스쿨존) 내 어린이 교통사고를 예방하기 위해 시설개선과 현장단속, 각종 제도 및 정책도 추진하고 있다.

어린이보호구역 내 교통사고 및 속도위반 등 법규위반행위는 끊이지 않고 있다.

어린이보호구역 내 어린이 교통사고는 전국적으로 전년 동기간 대비 1.8% 증가했으나, 제주 지역의 경우는 전년 대비 50%가 감소했다.

최근 5년간 제주 지역 어린이보호구역 내에서 어린이 교통사고가 가장 많이 발생한 곳은 월랑초(6건), 삼화초·한라초(4건), 하귀초·동홍초(3건) 순이다.

어린이보호구역 내 속도위반 단속은 지난 2017년 대비 약 6배 증가하고 매년 2배 가까이 증가하는 등 여전히 어린이보호구역 내 과속으로 인한 사고위험에 노출돼 있다.

최근 5년간 제주 지역 어린이보호구역 내에서 속도위반으로 많이 단속된 곳은 외도초등학교(1만2329건), 서귀포 샘터어린이집(1만2137건), 한동초등학교(1만1299건), (김녕초등학교)동복분교(9785건) 어린이보호구역 순이다.

그 외에도 창천초등학교, 하도초등학교, 북촌초등학교 어린이보호구역 내에서 속도위반이 많이 이뤄지고 있다.

이번 공모전을 통해 어린이들과 학부모, 학교 관계자들에게는 안전한 등하굣길을 조성하는데 직접 참여함으로써 교통안전에 대한 관심을 한층 더 높이고 운전자들에게는 등하굣길 안전운전에 대한 경각심을 다시금 갖게 하는 등 뜻깊은 기회가 될 것으로 보인다.

경찰 관계자는 “아이들의 보다 안전하고 즐거운 등하굣길 조성을 위해 이번 교통안전 지도 제작에 많은 학생들과 학부모님, 학교 관계자들이 참여해 줄 것을 부탁드린다”며 “이번 공모전을 계기로 운전자들은 어린이보호구역은 절대적 교통안전확보 구역, 어린이는 움직이는 빨간 신호등이라는 사실을 잊지 말고 안전운전을 해 줄 것을 당부드린다”고 말했다.

이어 “앞으로도 경찰의 시각에서 바라본 일방통행식 ‘사후약방문’ 이 아니라 치안서비스의 직접적 수혜자인 국민들의 눈높이에 맞춘 주민 밀착형 ‘사전 예방’ 치안서비스를 제공하겠다”고 덧붙였다.

