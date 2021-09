고승범 금융위원장, 이동걸 한국산업은행 회장 등이 28일 서울 중구 전국은행연합회 뱅커스클럽에서 열린 금융위원장-정책금융기관장 간담회에 참석하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.