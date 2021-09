삼성디스플레이가 만든 '노트북 OLED' 유튜브, 조회수 500만 돌파

메타버스 게임 소재 영상 인기몰이

삼성디스플레이가 제작한 노트북용 OLED 유튜브 영상 캡처[사진제공=삼성디스플레이]

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성디스플레이는 OLED 노트북 시장 확대를 위해 제작한 유튜브 영상(Race into a new universe with Samsung OLED)이 게시 열흘 만에 조회수 500만뷰를 돌파했다고 28일 밝혔다.

이 영상은 스마트폰에 이어 노트북 시장으로 영역을 확장하고 있는 OLED 패널의 우수성을 소비자들이 쉽게 이해할 수 있도록 메타버스(확장가상세계) 게임을 소재로 만들었다. 약 2분 분량의 영상 속에서 OLED 사용자와 액정표시장치(LCD) 사용자가 바이크 레이싱 게임으로 승부를 겨루는데, 게임이 단계별로 진행될 때마다 OLED의 특장점이 신무기처럼 하나씩 드러난다.

1단계에서는 레이싱 게임이나 영화 등 화면 전환이 빠른 영상에서 화질이 선명하고 끊김 없는 OLED의 특징이 부각된다. 2단계에서는 어두운 배경에서도 숨은 적을 찾아 액션 게임에 꼭 필요한 '트루 블랙' 특성이 표현된다. 3단계에서는 LCD보다 넓고 섬세한 OLED만의 색 표현력을 확인할 수 있다.

삼성디스플레이는 올해 초부터 13.3형부터 16형까지 노트북용 OLED 라인업을 10종 이상으로 확대했다. 기존 LCD 중심의 노트북 시장을 적극적으로 공략하기 위해서다. 관련 업계에서는 올해 비대면 트렌드가 확산하고 게이밍용 고사양 노트북에 대한 수요가 증가하면서 노트북용 OLED 판매량이 전년 대비 7배가량 증가할 것으로 내다봤다.

삼성디스플레이 관계자는 "고객사는 물론 일반 소비자들에게 노트북용 OLED의 우수성과 특장점을 알리기 위한 마케팅 활동을 더욱 확대해나갈 계획"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr





