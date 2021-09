서울시, 내달 5일 '가치 창조자로서의 디자인' 국제포럼 개최

2021 서울디자인국제포럼…온라인 플랫폼 생중계

오세훈 시장, 도시 경쟁력 견인하는 ‘미래를 위한 투자로서의 디자인’ 기조세션 발표

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 '2021 서울디자인국제포럼'을 내달 5일 개최한다고 28일 밝혔다.

서울디자인국제포럼은 ‘리-커넥트: 가치 창조자로서의 디자인(Re-Connect: Design As A Value Creator)’이라는 주제로 개최되며, 가상-현실세계 및 산업적-공적 영역, 시 정부-시민사회 등 다양한 주체와 영역들의 새로운 차원의 가치 창조를 논의한다.

올해 서울디자인국제포럼은 서울시·총괄기획MP·분과별MP 협의를 통해 공동 추진됐다. 이번 국제포럼은 포럼 이후에도 지속적으로 서울디자인 담론 형성을 가능하게 할 ‘온라인 플랫폼’을 처음으로 선보인다.

이번 포럼에서는 오세훈 시장의 ‘미래를 위한 투자로서의 도시디자인’의 기조세션 발표를 포함해 세 개 세션 총 10명의 연사가 디자인의 역할과 가치 창조에 대해서 발표한다.

오 시장은 “디자인으로 도시의 매력을 견인하기 위해 국내·외의 변화를 이끌어 가고 있는 우수한 사례들을 공유하고 향후 정책방향에 대해 토론함으로써 디자인의 가치를 새롭게 모색하는 자리가 되기를 기대한다”며 “향후 수많은 온라인 콘텐츠와 행사의 범람 속에서 서울디자인 국제포럼은 서울의 도시경쟁력을 견인하는 디자인의 가치를 실증적으로 들여다 볼 수 있는 차별화 된 공론의 장으로 도약할 것”이라고 포부를 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr