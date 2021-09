한국철도, 전국 철도시설 대상 ‘국가안전대진단’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도는 내달 29일까지 전국 철도시설을 대상으로 ‘국가안전대진단’을 실시한다고 28일 밝혔다.

국가안전대진단은 정부와 공공기관, 국민이 참여해 사회전반의 안전관리 실태를 점검하고 위험요소를 개선하는 예방활동의 일종이다.

올해 점검대상은 전국 교량·터널·사면 중 자연재해 취약개소와 이용객이 많은 역사 등 99곳이다.

한국철도는 국가철도공단과 민간전문가 등 80여명이 참여하는 합동점검반을 구성해 교량 22곳, 터널 10곳, 낙석·비탈사면 52곳, 역사 15곳의 정밀점검에 나선다.

특히 올해는 드론과 터널스캐너 등 첨단장비를 활용해 육안조사가 쉽지 않은 사각지대까지 세밀하게 점검해 안전대진단의 실효성을 높일 계획이다.

한국철도 정왕국 사장직무대행은 “철저한 점검을 통해 국민이 일상에서 안전한 철도를 이용할 수 있도록 하겠다”며 “무엇보다 겨울철 폭설, 자연재해에 미리 대비해 안전 사각지대가 없도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

