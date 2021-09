목포시, 신중년·청년일자리 참여기업과 간담회

산단 소재 기업, 건의사항 청취

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시가 (사)전남고용노동연구원과 함께 대양·산정농공단지·삽진·세라믹산단 및 관내 소재한 우수 기업 등 20여 개소와 간담회를 가졌다고 27일 밝혔다.

간담회는 (재)목포수산식품지원센터, 목포상공회의소 등도 참석했다.

이번 간담회는 목포 산단 내 취업 네트워크를 강화하는 한편 기업의 애로사항을 청취하고 해결방안을 모색하기 위해 마련됐다.

시는 지역·산업맞춤형, 전남형 동행 일자리사업 컨소시엄 기관인 (사)전남고용노동연구원과 함께 코로나19로 얼어붙은 취업 상황 속에서 각종 기업 지원 및 목포 산단 입주기업 지원 프로그램 등을 소개했다.

이와 함께 현장의 생생한 의견을 경청하는 한편 각종 일자리 관련 지원시책을 공유하고 발전방안을 논의했다.

기업체는 건의사항으로 ▲산단 내 각종 편의시설 확보 ▲기업지원 및 구인구직 정보공유를 위한 플랫폼 문의 ▲산단 통근버스 노선 변경 및 증차 등을 제안했다.

서형빈 경제산업국장은 “현장의 의견청취를 통해 보다 기업들에게 도움을 줄 수 있는 일자리 사업과 직원복지 증진을 위한 사업을 강구하는 계기를 마련했다고 생각한다. 여러 기업 대표분들의 다양한 의견과 애로사항을 나눔으로써 서로에게 격려와 발전에 대한 동기부여가 되는 의미있는 시간이었다”고 밝혔다.

