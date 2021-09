[2021아시아건설종합대상] SK에코플랜트, 세계 최초 열 공급형 연료전지 발전사업 수주

올해 아시아건설종합대상에서 친환경 부문 아시아경제 대표상을 받은 SK에코플랜트는 올해 사명 변경을 통해 전통적인 건설사에서 벗어나 친환경 분야로 기업의 체질을 완전히 바꾸고 있다. 대표적인 것이 청정 전력부터 열 공급에 이르는 친환경 연료전지사업 확대다. 이 회사는 수소연료전지를 활용한 친환경 수소에너지 사업모델을 발굴함으로써 국내 연료전지 산업 생태계 조성에 기여한다는 포부를 갖고 있다.

지난 6월에는 세계 최초로 열 공급형 연료전지 발전사업을 수주하기도 했다. 한국동서발전이 발주한 4.2㎿ 규모의 북평레포츠센터 연료전지 발전소 EPC(설계·조달·시공) 공사를 따낸 것이다.

이 프로젝트는 한국동서발전과 동해시가 지역 에너지복지 향상을 위해 동해시 구미동에 위치한 북평레포츠센터 부지 인근에 열 공급형 연료전지 발전소를 구축하는 사업으로 내년 6월 준공될 예정이다.

이 발전소는 세계 최고 수준의 발전효율을 갖춘 블룸에너지의 고체산화물 연료전지(SOFC)에 SK에코플랜트가 자체 개발한 열 회수 모듈을 탑재했다는 점이 차별화된 특징이다. 기존의 SOFC 발전소는 전력 공급만 가능했는데 열 회수 모듈을 통해 연료전지에서 배출되는 열을 회수해 100도 이상의 중온수를 공급할 수 있게 된 것이다. SK에코플랜트 관계자는 "기존 전력생산 효율은 유지하면서, 추가로 열 공급까지 가능해져 현존 세계 최고 수준의 에너지 효율을 또다시 갱신할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

발전소가 준공 후 정상 가동되면 연간 약 3만5000MWh의 전력과 약 4000Gcal의 열을 동시에 공급하게 된다. 생산된 전력은 약 7000가구가 사용 가능한 양이며, 열은 약 300가구가 사용 가능한 수준이다. 발전소에서 생산되는 열은 내년 개관 예정인 북평레포츠센터에 공급돼, 건물 및 수영장의 난방과 급수용으로 사용될 계획이다. SK에코플랜트는 발전소를 통해 지역 주민들의 복지 향상에 기여하고, 에너지 효율성을 극대화할 방침이다.

SK에코플랜트는 앞으로도 블룸에너지와의 협력을 기반으로 열 공급형 SOFC 솔루션을 보다 더 고도화할 것이며, 해외 열병합발전 시장 진출도 모색해 나갈 계획이다.

SK에코플랜트 수소사업추진단 관계자는 “지구를 위해 내일을 심는다는 에코플랜트의 의미처럼, 환경을 생각하는 청정한 수소에너지 솔루션 개발하고 확대하기 위해 계속해서 힘쓸 계획이다” 라고 밝혔다.

한편 SK건설은 지난 5월 SK에코플랜트로 사명을 바꾸고 ESG(환경·사회·지배구조)를 선도하는 ‘아시아 대표 환경기업’이 되기 위한 출사표를 던졌다. SK에코플랜트는 친환경을 의미하는 ‘에코(Eco)’에, 심는다는 의미의 ‘플랜트(Plant)’를 합성한 용어로, ‘지구를 위한 친환경 아이디어와 혁신 기술을 심겠다’는 포부를 담고 있다.

