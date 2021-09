KIAF, 한·미 산업협력 컨퍼런스 개최…"반도체·배터리 시너지 논의"

[아시아경제 이기민 기자] 한국과 미국 경제계가 반도체·배터리·바이오 등 4차산업의 핵심분야에 대한 양국의 시너지 효과 창출에 대해 논의한다.

한국산업연합포럼(KIAF)이 27일 오후 3시 한미협회·대한상공회의소·주한미국상공회의소(AMCHAM)·중소기업중앙회 등과 공동주관으로 대한상공회의소에서 제1차 한·미 산업협력 컨퍼런스를 개최한다고 밝혔다.

이번 컨퍼런스는 코로나19로 급변하는 환경 속에서 한국과 미국의 산업협력은 어느 때보다 강조되고 있고, 양국 간 강력한 경제적 유대가 강력한 안보 동맹의 기반이 된다는 측면에서 개최하게 됐다고 KIAF는 설명했다.

경제계는 컨퍼런스에서 반도체, 배터리, 바이오, 인공지능(AI), 5G와 6G 통신 등 첨단기술 분야에서 양국의 시너지 효과 창출 여부를 집중 논의할 예정이다.

이번 행사에는 문승욱 산업통상자원부 장관, 최태원 대한상공회의소 회장, 김기문 중소기업중앙회 회장이 참석해 축사를 할 예정이다.

또한 장석인 한국산업기술대학교 석좌교수가 '한미 산업협력 현황과 향후 전망'으로 주제 발표를 하고, 미국 헤리티지 재단 창립자인 에드윈 퓰너(Edwin Feulner) 박사가 축하 메시지를 보낼 계획이다.

제임스 김 주한미국상공회의소 회장의 주재로 송유종 한국석유화학협회 상근부회장, 안기현 한국반도체산업협회 전무, 이승규 한국바이오협회 상임부회장, 장재철 KB국민은행 수석이코토미스트, 정순남 한국전지산업협회 등 경제계 관계자들이 패널 토의도 진행한다.

