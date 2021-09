[클릭 e종목]"아모레퍼시픽, 3분기 실적 기대치 하회 전망...목표가 ↓"

[아시아경제 박지환 기자] 현대차증권은 27일 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 181,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 184,500 2021.09.27 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "반등 더딘 아모레퍼시픽… 3Q 실적 '주춤'"하반기 주식부자...김범수·서경배 힘 빠진 사이 조정호 약진외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아 close 에 대해 올 3분기 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록할 전망이라며 투자의견 '시장수익률(Marketperform)'을 유지하고, 목표주가는 21만원으로 하향 조정했다.

정혜진 현대차증권 연구원은 "3분기 실적은 연결 매출액 1조767억원으로 전년 대비 1.1% 감소하겠지만, 연결 영업이익은 713억원으로 27.2% 증가할 것으로 예상된다"고 밝혔다. 다만 모두 시장 기대치를 하회하는 기록이다. 특히 해외 부문에서 중국 화장품 시장 경쟁 심화에 따른 브랜드 라인 재정비 및 채널 시프팅 작업 위한 투자 집행이 지속돼 주요 브랜드 매출 규모 감소에 따른 역레버리지 효과로 부문 수익성이 축소된 영향이란 분석이 나온다.

내수에서는 오프라인 위주 전통 채널이 강화된 거리두기 영향 일부 지속되고 있지만 온라인 채널은 전년 대비 30% 성장하는 등 견조한 성장세가 유지하고 있는 것으로 파악된다고 밝혔다. 반면 해외는 중국에서 주요 럭셔리 브랜드 설화수가 1년 새 40% 성장이 추정되나 오프라인 매장 정리 작업 진행중인 이니스프리는 매장 수가 40% 감소했고, 온라인 채널 매출도 10% 수준 역성장이 예상된다고 했다.

정혜진 연구원은 "최근 업종 및 동사 주가 조정으로 벨류에이션 배수 부담이 크게 감소했으나 전방 시장 경쟁 심화에 따른 중장기 브랜드 투자 비용 부담이 잔존한다"며 "상대적으로 높은 밸류에이션 배수 적용의 근거였던 뚜렷한 실적 개선에 대한 강한 기대감이 소멸되며 단기 주가 상승 모멘텀이 약화됐다"고 평가했다.

