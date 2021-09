[클릭 e종목] SKC, 음극재·양극재 사업 추진…성장성 확보

NH투자증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] NH투자증권은 27일 SKC에 대해 2차전지 사업 추진으로 성장이 기대된다며 투자의견 매수와 목표가 21만원을 유지했다.

최근 SKC는 Investor Day를 통해 2차전지 음극재와 양극재 사업 추진을 공식화했다. 글로벌 기업과 조인트벤처를 통한 핵심 기술 확보로 시장 진입을 계획하고 있다. 음극재 사업의 경우 4분기 중 구체적인 사업 구조가 공개될 전망인데 기존 동박 사업에 음극재, 양극재 사업을 더 해 2025년에는 2차전지 소재 매출액 4조원을 달성할 방침이다. 반도체 소재 분야에서는 세계 'High-Performance 컴퓨팅용 Glass 기판' 사업화를 발표했는데 반도체 소재 품목 다변화와 신기술 제품 확보로 IT 소재 성장성을 높여나갈 계획이다.

회사는 2차전지 소재와 반도체 소재, 친환경 소재(PBT 레진) 분야에 2025년까지 약 5조원을 투자할 예정이다. 대규모 투자 자금은 자체 현금흐름과 채권, 자산 매각 등 방식을 우선적으로 활용할 계획인데 현재로서는 유상증자와 기업공개를 통한 조달 계획은 없는 것으로 나타났다.

3분기 SKC는 화학 시황 호조와 동박 사업 성장으로 분기 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다. 영업이익 1366억원을 기록해 1년 전보다 159.8% 늘어날 것으로 기대된다. 화학 사업의 경우 에폭시 시장 강세가 이어져 PO와 PPG 수익성이 높게 유지되고 있으며 고부가 제품 PG 수요는 꾸준히 증가하고 있다.

황유식 NH투자증권 연구원은 “SK넥실리스 동박 사업의 경우 6월 가동 시작한 #5라인의 신규 물량 증대로 영업이익 규모가 큰 폭으로 증가할 것”이라며 “4분기 후반 #6라인 완공 예정으로 2022년 동박 판매량을 추가로 증가할 것으로 전망된다”고 설명했다.

SKC는 2025년 총 25만톤 동박 생산설비 확보로 글로벌 시장점유율 1위(35% 비중)를 목표로 하고 있다. 회사 측은 "연말 생산라인 완공 후 5만2000톤 생산 능력을 확보할 것으로 기대되는데 2023년 말레이시아(5만톤), 2024년 유럽(10만톤), 2025년 미국(5만톤) 설비를 단계적으로 가동할 예정"이라며 "향후 5년 동박 수급 타이트가 지속되며 높은 수익성이 유지될 것"이라고 분석했다.

