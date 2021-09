[세종=아시아경제 문채석 기자]

<임용>

◆국장급 공모직위

▶농림축산검역본부 동물질병관리부장 이명헌

◆과장급 개방형직위

▶농림축산검역본부 동물질병관리부 질병진단과장 구복경

<명예퇴직>

◆국장급

▶명예퇴직 위성환

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr