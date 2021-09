비씨카드 "페이북에서 배스킨라빈스 구매시 탑포인트 50% 적립"

30일까지 월~금 매일 오전 9시 선착순 250명

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드는 탑(TOP) 포인트 적립 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

먼저 TOP 가맹점에서 5만원 이상 사용한 고객이 마이태그 후 페이북 쇼핑에서 배스킨라빈스 쿼터 쿠폰 구매시, 결제금액의 50%를 TOP 포인트로 적립해 준다. 해당 이벤트는 오는 30일까지 월요일부터 금요일 오전 9시에 페이북 쇼핑에서 구매 가능하며 선착순 250명 대상이다.

응모형 이벤트도 준비돼있다. 오는 10월 17일까지 페이북 마이태그 응모 후 전국 TOP 가맹점에서 20만원 이상 결제시, 선착순 1만명에게 TOP 포인트 1만점을 추가 적립해 준다.

또 추첨을 통해 갤럭시북 프로 360, 갤럭시 Z플립3, 갤럭시 Z폴드3, 갤럭시워치4, 갤럭시 버즈2 등 경품을 제공한다. 경품 추첨은 페이북 마이태그 후 TOP 가맹점에서 20만원 이상 결제한 모든 고객을 대상으로 진행한다.

영·중·소 TOP 가맹점 이벤트도 있다. 30일까지 페이북에서 마이태그 후 전라남도, 전라북도, 광주광역시, 제주도 영·중·소 TOP 가맹점에서 결제시 선착순 1만명을 대상으로 첫 결제 금액의 50%(최대 5천원)를 TOP 포인트로 적립해 준다. 이벤트 대상 가맹점은 BC카드 홈페이지 및 페이북에서 확인할 수 있다.

이와 함께 TOP 포인트 100점으로 CU 인기상품을 구매할 수 있는 이벤트도 오는 11월 30일까지 진행한다. 이번 이벤트 대상 상품은 비타500으로 월요일부터 금욜일까지 매일 오전 11시 페이북 쇼핑에서 상품 기프티콘을 구입할 수 있다.

