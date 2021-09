제주항공, 11월~내년 1월 항공권 할인…운임 1만7400원부터

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 24,050 전일대비 200 등락률 -0.82% 거래량 79,137 전일가 24,250 2021.09.24 10:42 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 추석연휴 항공권 특가…편도 운임 1만2700원부터제주항공, 추석 선물용 항공권 '기프티켓' 할인…편도 일반석 4만9000원제주항공, 백신 접종예약자 최대 2만5000원 할인 close 은 오는 27일부터 10월3일까지 회원 대상 항공권 할인 이벤트인 ‘JJ멤버스 특가’를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 'JJ멤버스 특가'는 오는 11월1일부터 내년 1월31일까지 탑승할 수 있는 국내선 항공권에 대해 유류할증료와 공항시설사용료 등을 모두 포함한 편도 총액운임 기준 최저 1만7400원부터 판매한다. 특가 항공권 예매는 이날 오전 10시부터 제주항공 홈페이지 및 모바일 앱, 웹에서 가능하다.

최저가 항공권은 예매 일자에 따라 총액 운임이 일부 변동될 수 있으며 예약 상황에 따라 조기 마감 될 수 있다. 또 가장 낮은 운임인 ‘플라이(FLY)’ 항공권은 무료 위탁수하물이 포함되어 있지 않기 때문에 자신의 여행 형태 등을 충분히 고려한 후 예매해야 한다.

제주항공은 'JJ멤버스 특가' 기간 동안 회원들을 대상으로 항공권 할인 외에 다양한 이벤트도 함께 진행한다.

제주항공은 이 기간 동안 모바일 앱을 통해 신규 가입한 회원들을 대상으로 이미 제공하고 있는 리프레시 포인트 1000포인트 외에 추가로 2000포인트를 적립해 준다. 또 기존 회원이 로그인 후 회원정보 업데이트와 마케팅 정보 수신에 동의하면 리프레시포인트 2000포인트를 적립해 준다.

이 밖에 항공권을 구매하고 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 추첨을 통해 '테르메덴 풀앤스파' 이용권(총 20명)을 증정하며, 제휴사인 '몽키트래블'에서는 제주항공 회원들에게 국내호텔 예약시 결제금액의 4%의 포인트와 추가 5000포인트를 적립해주는 이벤트도 진행한다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr