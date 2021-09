아모레퍼시픽, 올해 최대 규모 이커머스 기획전 연다

[아시아경제 임혜선 기자] 아모레퍼시픽은 네이버와 함께 올해 최대 규모의 이커머스 브랜드 기획전 '아모레퍼시픽네이버 슈퍼 뷰티 위크'를 개최한다고 24일 밝혔다. 27일부터 다음달 3일까지 네이버쇼핑에서 진행하는 기획전에는 아모레퍼시픽그룹 14개 브랜드가 참가한다. 이번 행사를 통해 아모레퍼시픽은 고객들에게 다양한 방식으로 대표 브랜드와 제품을 소개하고, 특별한 혜택과 구매 경험을 제공할 예정이다.

'아모레퍼시픽X네이버 슈퍼 뷰티 위크'에는 설화수·라네즈·헤라·아이오페·마몽드·프리메라·미쟝센 등 아모레퍼시픽 대표 브랜드와 이니스프리, 에스쁘아, 에뛰드 등 아모레퍼시픽그룹 관계사 브랜드가 참여한다. 다양한 고객들과 현장감 있는 소통을 위해 네이버쇼핑 라이브 방송도 13회 진행할 예정이다. 매일 10시 브랜드데이를 진행하는 네이버 스토어에서는 최대 80% 할인 행사가 열리고, 행사 상품 구매 시 특별 키트 증정, 구매왕 추첨 및 네이버페이 포인트 지급 이벤트도 진행한다.

27일에는 설화수·헤어바디 브랜드, 28일에는 헤라·바이탈뷰티, 29일에는 아이오페·에뛰드·에스쁘아, 30일에는 프리메라·브랜드 아모레퍼시픽(AMOREPACIFIC) 등이 브랜드데이를 진행한다.

