성동구, 외식업체 지원 ‘통합예약시스템’ 참여대상 모집

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 올해 말까지 지역 내 외식업체를 대상으로 ‘통합 온라인 예약시스템(이하 예약시스템)’을 이용할 소상공인을 모집한다.

외식업체에게 식당 예약상황을 한 눈에 볼 수 있게 하는 예약시스템은 9월 현재 지역 내 총 20여 개 소상공인업체가 참여해 프로그램 활용을 위한 교육을 받고 있다.

지난 6월 구는 지역 내 기업 ㈜테이블매니저와 외식업 소상공인 지원을 위한 업무협약을 체결, 예약시스템을 도입했다.

카카오톡, 네이버, 구글, 삼성카드 등 다양한 예약시스템을 하나로 관리할 수 있는 예약시스템은 고객정보, 실시간 예약확인문자 전송 등 효율적인 고객관리와 함께 빈 시간대별 테이블 수를 예측할 수 있는 AI시스템으로 식사권 할인판매도 실시해 단골유치도 가능하다.

사용을 위해 발생하는(업체 당 월 5만원 이내) 이용료는 6개월간 무상으로 제공되며 식당 이용자가 카카오톡 쳇봇 예약시스템을 통해 예약할 수 있도록 했다. 이에 따라 발생하는 수수료(카카오톡 예약 시 인당 수수료 1천 여 원)는 ㈜테이블매니저가 코로나19 종결 시까지 무료로 제공한다.

성수동에서 음식점을 운영 중인 A씨는 “테이블매니저의 통합 예약 솔루션을 이용해 예년에 비해 매출액이 30% 증가하는 효과를 보았다”며 “예약확인 문자를 자동 발송, 음식점 운영에 매우 큰 도움을 주며 카카오톡 챗봇 예약서비스는 예약의 절반 이상의 비중을 차지하고 있다”고 말했다.

예약시스템 이용을 희망하는 소상공인은 성동구청 홈페이지 및 블로그를 통해 종이서류 없이 간편 온라인 동의 시스템 및 QR코드를 활용하여 신청할 수 있다.

참여 소상공인에는 테이블매니저가 직접 업체를 방문하여 업소별 고객 특징, 혼잡 시간대, 방문 또는 포장 판매 메뉴 구성의 용이성 등을 청취하고 분석하여 맞춤형으로 교육을 추진할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “소상공인의 매출 피해를 경감시키고 지역 내 기업의 성장을 지원하는 예약시스템으로 외식업체가 활기를 되찾기 바라며 앞으로도 소상공인의 자생력 회복을 위해 다양한 방법을 강구하겠다”고 말했다.

