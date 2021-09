"애플, 아이폰으로 우울증 판단 기술 개발"

[아시아경제 조유진 기자] 애플이 아이폰을 이용해 우울증과 인지 장애 여부를 파악할 수 있는 기술을 개발 중이라고 22일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 사안에 정통한 소식통을 인용해 보도했다.

이는 아이폰 사용자의 동작, 신체활동, 수면 패턴, 타이핑 습관 등 일련의 센서를 활용해 신체 이상을 찾아내는 기술로, 애플이 아이폰 고유의 기능으로 탑재하는 방안을 고려 중이라고 WSJ는 전했다.

이번 노력은 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대학(UCLA), 제약회사 바이오젠과 공동으로 발표한 연구 파트너십 '시브리즈', '파이'에서 비롯됐다.

바이오젠은 올 여름 경증 인지 장애를 치료하는 신약을 미 식품의약국(FDA)으로부터 승인받은 제약회사다.

그동안 애플의 건강 관련 연구는 주로 스마트워치를 중심으로 이뤄졌으나 이제 아이폰으로도 연구 초점을 옮기는 것이라고 WSJ가 전했다.

다만 이번 기술 개발이 아직 초기 단계로, 실제 아이폰 기본 기능으로 탑재될 지는 미지수라고 소식통들은 전했다.

과거 정신 건강에 문제가 발생할 경우 디지털 기기를 다루는 게 달라진다는 연구가 있었으나 신뢰할만한 수준의 결과는 나오지 않은 것으로 알려졌다.

앞서 애플도 듀크대와 공동으로 아이폰의 카메라를 이용해 어린이 자폐증을 진단하는 연구를 벌이기도 했다.

아직 연구 초기 단계이지만 애플의 최고운영책임자(COO)인 제프 윌리엄스는 직원들과 우울증과 불안과 같은 뇌 질환을 발견·치료할 수 있는 가능성을 언급했다고 한다.

애플이 증상을 진단하는 기술을 개발한다면 전 세계 수천만명의 정신 건강을 향상할 수도 있지만, 사생활 침해는 해결해야 할 문제다.

이에 따라 애플은 사용자의 정보를 애플의 서버로 보내지 않는 방식을 검토 중이라는 게 WSJ의 설명이다.

애플이나 UCLA, 바이오젠은 모두 이 같은 보도에 대해 논평을 피했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr