메리츠화재, 검사부터 항암식단까지 '메리츠 듬뿍담은 암보험'

[아시아경제 오현길 기자] 메리츠화재 메리츠화재 000060 | 코스피 증권정보 현재가 29,650 전일대비 700 등락률 -2.31% 거래량 114,598 전일가 30,350 2021.09.23 10:27 장마감 관련기사 코로나탓 8월 車보험 손해율 안정세…손보업계 "하반기 악화우려"메리츠화재, 중추신경계·관절연골질병 진단비 배타적사용권 획득금리 1% 오르면 자본 수십조원 줄어든다…보험업계 '빨간불'(종합) close 는 검사부터 재활치료까지 보장하는 '메리츠 듬뿍담은 암보험'을 출시했다고 23일 밝혔다.

검사부터 진단, 수술, 항암·약물, 사후관리까지 암 치료 단계를 분석해 각 단계별로 암환자에게 꼭 필요한 20종 신규 담보를 보장한다.

특히 차세대염기서열분석(NGS)기반 유전자패널검사비를 보장하는 '특정NGS유전자패널검사비'(급여, 연간 1회한)를 보험 업계 최초로 개발했다. 한 번에 수십 개에서 수백 개의 유전자를 하나의 패널로 구성해 유전체의 염기서열을 분석하는 검사로, 개인별 유전체 정보에 근거한 맞춤형 치료제를 선택하는데 있어 많이 활용되고 있다.

이 외에도 '장루(인공항문)조성 및 폐쇄수술비'담보를 신규 개발해 대장암 등 치료과정에서 발생하는 인공항문(장루)의 조성과 복원(폐쇄)수술을 보장하며, 항암치료 중 면역력 감소로 인한 패혈증 감염을 보장하는 '특정패혈증진단비', '암MRI,PET검사비' 등을 탑재해 보장 공백을 최소화했다.

식이요법 전문 연구기업 '닥터키친'과 제휴해 항암식단서비스도 제공한다. 암 진단 시,고객의 상황에 따라 보험금 또는 항암식단서비스 중에서 선택해 보장받을 수 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr