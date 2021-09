[아시아경제 김은별 기자] 중추절(추석) 연휴를 마치고 개장한 중국 증시가 22일 혼조세로 마감했다.

중국 부동산 개발업체 헝다 그룹의 파산설이 이어지는 가운데, 중국 인민은행이 시장에 유동성을 공급하면서 오전장의 낙폭을 다소 줄였다.

이날 상하이종합지수는 전 거래일 대비 0.40% 소폭 오른 3628.49로 거래를 마쳤다. 반면 선전종합지수는 0.25% 내린 2440.05, 선전성분지수는 0.57% 하락한 1만4277.08로 각각 장을 마쳤다.

선전거래소의 중소 기술주 동향을 반영하는 창업판지수는 0.91% 하락한 3164.33으로 거래를 끝냈다.

이날 인민은행은 역환매조건부채권(역레포)을 통해 시중에 1200억 위안의 유동성을 공급한다고 발표했다. 또 헝다 그룹은 23일 기한인 역내 채권에 대해 이자를 제때 지급하겠다고 발표했다.

