[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 고준희가 필드 위 늘씬한 몸매를 뽐냈다.

고준희는 17일 자신의 인스타그램에 "요즘 광합성하고 사랑하는 엄마 생신 축하"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 짧은 치마로 골프복 화보를 연상시키는 모습이다.

한편 고준희는 지난 1월 SBS '정글의법칙 in 울릉도 독도'에 출연한 바 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr