[아시아경제 이민지 기자] 형지엘리트 형지엘리트 093240 | 코스피 증권정보 현재가 4,535 전일대비 255 등락률 -5.32% 거래량 464,908 전일가 4,790 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [e공시 눈에 띄네] 코스피-4일제2의 HMM, 찾았습니다! close 는 지난 6월 30일로 종료된 사업연도의 재무제표에 대한 감사과정에서 발생된 종속회사의 전기재무제표 재작성 등으로 인해 현재 감사보고서 제출과 공시가 지연되고 있다고 17일 공시했다.

회사 측은 “오는 27일 주주총회가 예정돼있는바 감사보고서를 이달까지 제출해야 하지만 지연이 예상된다”며 “감사보고서를 외부감사인으로부터 받는 즉시 이를 공시하겠다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr