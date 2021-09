[아시아경제 이민지 기자] 비츠로시스 비츠로시스 054220 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,430 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 비츠로시스, 서울시 구로구로 본점 소재지 변경비츠로시스, 15억 규모 전철제어반 제조설치 계약 체결비츠로시스, 국가철도공단과 6억원 규모 공급계약 체결 close 는 운영자금 조달을 위해 10억원 규모로 제3자배정 유상증자에 나선다고 17일 공시했다. 대상자는 우수정기로 회사의 최상위지배기업이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr