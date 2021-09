[신간안내]'우리 아이 첫 영어 어떻게 시작하지?'

◆우리 아이 첫 영어 어떻게 시작하지?= 영어로 생각하고 말하는 습관을 기를 수 있도록 도와준다. 자연스럽게 습득할 수 있도록 스토리텔링, 그림, 음악, 영상을 활용한 철학과 콘텐츠를 공유한다. 굳이 해석하지 않아도 자연스럽게 이해할 수 있다. 좋은 인성이 영어를 잘하게 만든다는 철학으로 올바른 영어 교육의 중요성을 역설한다.

"영어 교육과 인성, 글로벌 매너가 어떤 관계가 있을까 생각할 수도 있겠지만, 매우 밀접한 관계가 있습니다. 대부분의 아이가 영어를 처음 접하는 영유아 시기는 아이의 인성이 만들어지는 때이기도 합니다. 인성이 만들어지는 시기에 외국어를 배운다면, 당연히 그 외국어를 통해서도 올바른 말 교육과, 바른 인성을 배울 수 있어야 합니다. 올바른 인성을 갖추기 위해서는 올바른 언어 사용이 가장 중요합니다. 긍정적인 말은 긍정적인 생각으로, 예의 있는 말은 상대를 존중하는 태도로 이어지는 것처럼, 말은 아이의 생각과 삶의 태도로까지 이어집니다."

(잉글리시에그 지음/이야기나무)

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr