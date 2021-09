토스, 이승건 대표가 참여하는 '채용 라이브 방송' 진행

[아시아경제 성기호 기자] 모바일 금융 서비스 토스가 회사 성장에 따른 대규모 테크 채용을 진행한다. 이번 채용을 위해 이승건 토스 대표가 직접 예비 지원자들과 소통하는 라이브 방송에 참여한다고 17일 밝혔다.

토스 채용 관련 라이브 방송은 오는 28일 이× 대표와 현업 담당자들이 나서 채용 과정뿐 아니라 일하는 방식, 비전 등을 알려주기 위해 마련됐다. 1부에서는 현업 담당자들이 '토스 팀원이 알려주는 토스 합격 팁 & 사전 질문 답변'을 주제로, 2부는 이 대표가 '리더 승건님이 말하는 토스의 꿈 & 사전 질문 답변'을 주제로 이야기를 나눈다.

이 대표는 토스의 비전과 목표, 팀의 성장과 함께 누릴 수 있는 개인 커리어의 발전 등 다양한 주제에 대해 설명할 예정이다. 라이브 방송 신청은 27일까지 채용 홈페이지에서 신청할 수 있으며 신청자에게 방송 당일 문자로 접속 링크를 발송한다.

토스는 이날 채용 웹사이트를 열고 엔지니어링, 데이터, 인프라, 보안, 디자인 등 37개 포지션에서 100여 명의 인재를 채용한다.

이번 채용은 토스가 국내 대표 핀테크 기업으로 성장하면서 각 분야 전문인력을 빠르게 충원하기 위해 마련됐다. 토스는 매년 대규모 인력 채용을 진행했지만, 토스의 성장속도에 따른 인재 채용 요구는 지속해왔다. 지난 2017년 말 기준 약 120명이었던 토스 커뮤니티(토스 및 계열사) 구성원은 이번 달 기준으로 1260명으로 크게 늘었다. 올해 들어서도 9개월간 토스 커뮤니티에서 700명이 넘는 인력을 채용하기도 했다.

이 대표는 "토스 합류 시, 2000만 명의 사용자의 일상을 혁신하는 서비스를 만들 수 있다"면서 "최고의 동료들과 함께 일하며 배울 수 있는 기회는 덤"이라고 말했다.

