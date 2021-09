[아시아경제 지연진 기자] 에코마이스터 에코마이스터 064510 | 코스닥 증권정보 현재가 550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 550 2021.09.16 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스닥-2일코스닥시장본부 "에코마이스터 상장폐지" 공시 에코마이스터, 희귀금속(희토류 등) 테마 상승세에 8.05% ↑ close 는 인천지방법원이 심경훈 외 7인이 이 회사를 상대로 제기한 장부 등 열람허용 가처분 신청을 인용했다고 16일 공시했다.

법원은 "채무자(에코마스터)는 채권자 또는 그 대리인에게 주주명부(실질주주명부 포함, 주주명, 보유주식수, 주주의 주소를 포함한다)를 열람 및 등사(사진 촬영, 컴퓨터 디스켓 및 USB로의 복사를 포함한다)하도록 허용해야 한다"고 결정했다.

