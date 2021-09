[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 16일 오전 2시39분쯤 광주광역시 서구 화정동 한 아파트 5층에서 불이 나 주민 48명이 대피하는 소동이 일어났다.

이 과정에서 주민 1명이 연기를 마셔 호흡곤란을 호소해 병원으로 이송됐으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

소방당국은 부엌에서 연기가 발생했다는 신고를 받고 인원 61명과 장비 27대를 투입해 20여분 만에 불길을 잡았다.

현재 소방당국은 재산피해 규모와 정확한 화재 원인에 대해 조사 중이다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr