[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 문재인 대통령을 실명 비난한 김여정 북한 노동당 부부장에게 "어떤 경우에도 상대방에 대한 기본 예의와 존중은 지켜져야 한다"고 밝혔다.

통일부 당국자는 16일 김 부부장 담화에 대한 입장을 묻는 취재진의 질의에 답해 "북한이 우리 대통령을 직접 거론하며 비난한 것은 한반도 평화와 남북관계 발전에 전혀 도움이 되지 않는다"며 이같이 말했다.

당국자는 김 부부장이 담화에서 대통령 실명을 거론한 것은 이번이 처음이라며 "담화 의도나 북한의 대응 등에 대해서는 지금 시점에서 예단하지 않고 향후 북한의 태도 등을 면밀하게 주시하면서 모든 가능성에 대비해 나가고자 한다"고 밝혔다.

