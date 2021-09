SK브로드밴드, 시니어 교육지원 시범서비스 출범

[아시아경제 구은모 기자] SK브로드밴드는 경기도 군포, 광명 소화, 수원 팔달 등 3개 지역 노인복지관과 함께 B tv 미디어보드를 활용한 어르신 교육 지원 시범서비스를 진행한다고 16일 밝혔다.

코로나19 장기화로 지역 복지관이 휴관하면서 어르신들이 복지관에서 운영하는 각종 여가활동과 친교 프로그램을 참여하는 데 제한이 많았다. 지역 노인복지관도 다양한 평생교육 프로그램을 비대면으로 진행하는 데 많은 어려움이 있었다.

SK브로드밴드는 IPTV를 통해 실시간 방송뿐 아니라 동영상 편성 방송과 실시간 자막 노출까지 지원하는 기업용 방송 솔루션 B tv 미디어보드를 지역 복지관에 맞춤형으로 제공한다. 자체 방송기술을 활용해 복지관에서 일하는 사회복지사들과 지역 어르신들이 쉽고 간편하게 비대면으로 소통할 수 있게 하는 방식이다.

이를 통해 해당 지역 노인복지관은 사전 등록한 시니어를 대상으로 B tv 800번 채널로 음악, 인문교양, 외국어 등 다양한 어르신 교육 프로그램을 실시간으로 진행할 수 있게 됐다. 셋톱박스에 설치된 IP카메라를 통해 양방향 화상교육도 가능하다. 또한 어르신들에게 인기 있는 건강 동영상이나 복지관 교육 프로그램 녹화 영상을 요일과 시간대별로 직접 편성해 방송도 할 수 있다. 아울러 코로나19 예방 수칙이나 사전 대비가 필요한 날씨예보 등 어르신들에게 도움이 되는 다양한 생활정보를 실시간 자막으로 안내할 수도 있다.

SK브로드밴드는 이번 시범서비스를 올해 말까지 진행할 예정이며 사회복지사 및 어르신들의 이용 만족도 분석을 통해 미비점을 개선해 내년에는 전국으로 확대할 계획이다.

김구영 SK브로드밴드 기업고객1그룹장은 “급격한 사회변화로 어르신들의 정보 비대칭이 심화되고 상대적인 우울감과 고독감도 커져 심각한 사회문제가 되고 있다”며 “B tv 미디어보드는 이 같은 사회적 문제를 해소하고 사회적 가치 확산에 도움이 될 수 있는 자체 미디어기술 활용한 사회적 약자 지원 방안을 계속 마련할 것”이라고 말했다.

