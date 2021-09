현대차그룹, 대학 연극·뮤지컬 페스티벌 시상식 "총 3300만원 상금"

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차그룹은 15일 서울 이태원에 있는 블루스퀘어 마스터카드홀에서 ‘제9회 현대자동차그룹 대학 연극·뮤지컬 페스티벌’ 시상식을 개최했다고 밝혔다.

2013년 처음 시작한 ‘현대자동차그룹 대학 연극·뮤지컬 페스티벌 시상식’은 현대자동차그룹과 (사)한국공연프로듀서협회가 주최하고 문화체육관광부 등 12개 문화예술단체가 후원하는 전국 최대 규모의 대학 공연 예술 축제다.

지난 8년간 전국 대학 501개 팀의 1만2000여 명의 대학생들이 참가했으며 본선 및 시상식 누적 관객 수가 2만3000여 명에 달한다.

이날 배우 송승환, 이병훈 현대자동차그룹 상무, 김용제 (사)한국공연프로듀서 협회 회장 등 행사 관계자 및 참가자들이 참석했다.

올해 시상식은 코로나19를 고려해 온라인과 오프라인을 병행해 진행됐다. 오프라인 시상식에는 50명 내외의 소규모 인원만 참석했으며, 각 수상팀의 대표를 제외한 나머지 인원은 온라인으로 참석했다. 사전 응모한 일반 시민 250명 등 500명을 이른바 ‘랜선 관람객’으로도 초청했다.

앞서 2주 동안 본선 진출 작품 중 7개 작품(연극 6, 뮤지컬 1)의 경연무대를 페스티벌 공식 채널(유튜브, 네이버TV)로 생중계해 누구나 관람할 수 있게 했으며, 특히 청중 심사단으로 위촉한 38명은 연극 6개 작품에 대한 심사에도 참여할 수 있게 했다.

전국 43개 대학 총 49개 팀의 대학생들이 예선에 참가해 치열한 경합을 펼쳤으며 그 결과 최종 11개 팀(연극 6팀, 뮤지컬 5팀)이 본선에 올랐다.

이들 중 백석예술대학교의 연극 '해무' 와 서경대학교의 뮤지컬이 각각 연극과 뮤지컬 부문 대상으로 각각 선정돼 시상식에서 '문화체육관광부 장관상' 및 팀 당 600만 원의 상금을 받았다.

이외에도 현대자동차그룹은 ‘현대자동차그룹 사장상’, ‘페스티벌 집행위원장상’ 등 대상을 포함한 13개 부문(단체 7개, 개인 6개)에 걸쳐 총 3300만 원의 상금과 상장을 수여했다.

현대차그룹 관계자는 “현대차그룹의 대표 문화예술 사회공헌 사업으로 자리 잡은 ‘제9회 현대자동차그룹 대학 연극·뮤지컬 페스티벌’을 통해 지속적으로 청년들의 꿈을 지원하고 대한민국 공연예술 활성화에 기여할 것”이라고 강조했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr