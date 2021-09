현대모비스 '알고리즘 경진대회' 일반인 4000명 참가 성황

본선진출자 절반은 예비대학생 "미래 SW 인재 잠재력 확인"

[아시아경제 유제훈 기자] 현대모비스의 알고리즘 경진대회에 다분야의 일반인 4000여명이 참가해 성황을 이뤘다.

현대모비스는 올해 일반인을 대상으로 첫 시행한 '2021 현대모비스 알고리즘 경진대회'를 마무리하고 시상식을 개최했다고 16일 밝혔다.

현대모비스는 지난 2019년부터 소프트웨어 중심의 연구개발 문화 확산을 위해 사내직원을 대상으로 관련 경진대회를 개최해왔다. 올해부턴 소프트웨어 개발 문화 저변을 확대하고자 일반인에게까지 문호를 열었다.

지난 한 달간 예·본선엔 일반인 4000여명이 참가했고, 특히 본선 진출자의 절반 이상은 대학생으로 구성돼 미래 소프트웨어 인재들의 잠재력을 엿볼 수 있었단 평가다. 최종 수상자들도 예비 대학생, 해군 장교, 인공지능(AI) 개발자 등인 것으로 알려졌다.

참가자들은 4가지 컴퓨터 프로그래밍 언어를 이용해 제한 시간 내 문제를 풀고 소스코드를 제출하는 방식으로 실력을 겨뤘다. 본선 최종 우승자들에겐 1등 최신형 기아 K5 2등(2명) 1000만원, 3등(4명) 500만원 등 총 상금 1억여원이 전달됐다.

현대모비스 관계자는 "소프트웨어 개발 문화 조성을 위해 앞으로도 다양한 행사를 기획할 예정"이라고 밝혔다.

