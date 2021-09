[아시아경제 임혜선 기자] 오리온은 신제품 ‘스윙칩 갈릭디핑소스맛’을 출시했다고 16일 밝혔다.

스윙칩 갈릭디핑소스맛은 감자칩 물결 모양 굴곡을 스윙칩 볶음고추장맛 대비 40% 더 깊은 3.5mm로 커팅한 제품이다. 마늘과 마요네즈를 더한 갈릭디핑소스맛이 바삭해진 생감자칩과 최궁합을 이룬다. 오리온은 갈릭디핑소스가 ‘마법의 소스’로 통하며 피자, 감자튀김, 빵류 등에 대중적으로 활용되는 것에 착안해 신제품을 개발하게 됐다.

다양한 프로모션도 펼친다. 우선, ‘스윙칩 갈릭디핑소스맛 체험단 모집 이벤트’를 16일부터 22일까지 진행한다.

오리온은 국내 최초 네 겹 스낵 ‘꼬북칩’에 이어 올해도 0.8mm 극세 생감자 스낵 ‘콰삭칩’, 감자에 옥수수를 더한 원재료를 사용한 ‘고추칩’ 등 새로운 식감과 맛의 스낵을 선보이고 있다.

