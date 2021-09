국립생태원 원장에 조도순 현 국립생태원 비상임이사가 임명됐다. 15일 환경부는 산하 기관인 국립생태원 원장에 조 비상임이사를 임명했다고 밝혔다.

조 신임 원장은 진주고를 졸업하고 서울대에서 식물학 학사, 식물생태학 석사를 받았으며 미국 오하이오주립대에서 식물생태학 박사를 취득했다.

한국생태학회 회장과 유네스코 생물권보전지역 국제자문위원회 위원, 가톨릭대 생명과학과 교수를 역임했으며 현재는 국립생태원 비상임이사와 유네스코 MAB 한국위원회 공동위원장을 맡고 있다. 조 원장의 임기는 3년이다.

