강서구, 화상회의 전용공간 ‘디지털 영상 카페’ 구축

[서울시 자치구 뉴스]강서구 디지털 영상 카페 컴퓨터, 대형 모니터, 웹캠, 유·무선 인터넷 장비 갖춰 최대 2인까지, 주민 누구나 사전예약 후 무료 이용 가능...서대문구, 그린스마트 미래학교 갈등 중재 나서

[아시아경제 박종일 기자] “영상회의 공간, 무료로 빌려드립니다.“

서울 강서구(구청장 노현송)는 주민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 화상회의 공간인 ‘디지털 영상 카페’를 구축, 16일부터 본격적인 운영에 들어간다고 밝혔다.

코로나19 장기화로 온라인 수업과 재택근무가 보편화되면서 비대면 화상회의에 대한 수요가 지속적으로 늘고 있지만 개인이 회의장비와 공간을 찾기가 어려운 게 현실이다.

이에 구는 등촌지역정보센터(강서구 화곡로63길 96, 4층)에 주민 누구나 무료로 이용할 수 있는 화상회의 전용 공간 ‘디지털 영상 카페’를 마련했다.

디지털 영상카페에는 컴퓨터, 대형 모니터, 웹캠, 유·무선 인터넷 등 영상회의를 위한 기본 장비를 갖추고 있다. 1인용 공간으로 최대 2명이 함께 회의에 참석할 수 있다.

화상회의, 인터넷 강의, 재택근무 등의 용도로만 이용할 수 있으며, 1회 최대 2시간까지 사용 가능하다. 또 부스 내 체온계, 손소독제 등을 비치하여 방역수칙을 철저히 준수하며 이용할 수 있도록 했다.

본 공간은 예약제로 운영된다. 예약은 전화 또는 현장에서 할 수 있다.

구는 이번 디지털영상카페 운영을 시작으로 향후 이용 만족도와 수요를 분석해 확대 운영을 검토할 계획이다.

노현송 구청장은 “새롭게 조성된 디지털 공간이 비대면 시대에도 주민들의 원활한 소통을 돕고 디지털 스마트 문화 확산에도 역할을 하길 기대한다”며 “앞으로도 시대적 변화에 부응하고 구민 편의를 높일 수 있는 정책들을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.

서대문구(구청장 문석진)가 최근 서울시교육청의 ‘그린스마트 미래학교 사업’ 추진과 관련한 교육 현장의 갈등을 해소하기 위해 적극적인 중재 노력에 나서 눈길을 모으고 있다.

문석진 구청장은 ‘어린이들의 학습권과 안전이 최우선’이라는 인식 아래 이달 2일과 7일 해당 초등학교 학부모들과, 또한 6일에는 서부교육지원청 관계자 및 8일에는 서울시교육감과 잇따라 면담을 가졌다.

학부모들과의 대화를 통해 그린스마트 미래학교 사업에 대한 불안감을 확인한 문 구청장은 서울시교육청에 요청해 학부모들과 교육청이 직접 소통할 수 있는 자리가 마련될 수 있도록 했다.

이를 통해 11일 서대문구청 3층 기획상황실에서는 학부모와 시교육청, 구청이 참여하는 ‘그린스마트 미래학교’ 간담회가 열렸다.

이 자리에서 문 구청장은 ‘일정 기간 숙의 과정을 통해 시교육청과 학부모들 간 입장을 조율하며 그린스마트 미래학교 사업 추진 여부에 대해 결정할 것’을 제안했다.

결국 이 안이 받아들여져 15일 서울시교육청은 ‘그린스마트 미래학교 사업 철회를 요청한 학교들에 대해 사업 추진을 일단 보류하고 개별 학교별로 자율적 의견 수렴과 숙의 기간을 갖도록 하겠다’고 발표했다.

또한 ‘각 교육지원청의 학교 시설물 안전성 검토를 거쳐 교육지원청별로 철회 여부 등을 최종 결정할 예정이며, 필요한 경우 학교별로 ‘숙의협의체’를 구성해 운영하도록 할 계획’이라고 밝혔다.

그린스마트 미래학교 사업에 대해 서울시 일부 학교 학부모들은 ‘충분한 의견수렴 없이 일방적으로 추진되고 있다’며 사업 철회를 요구해 왔다.

서대문구 연희초등학교 학부모들도 등굣길 학교 앞에서 반대 시위를 하는 등 그린스마트 미래학교 지정에 반발했다.

문석진 서대문구청장은 “그린스마트 미래학교 사업이 소통과 협의를 통한 모범적인 갈등 해소 사례가 되길 기대하며 구청 차원에서도 이를 위해 적극 협력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr