[아시아경제 양낙규 군사전문기자]북한이 장거리 순항미사일을 시험 발사 한지 이틀 만에 동해상으로 미상 발사체를 발사했다.

15일 합동참모본부는 이날 국방부 출입기자단에 문자메세지를 통해 “동해상으로 미상 발사체를 발사했다”고 밝혔다. 하지만 구체적인 내용을 밝히지 않아 탄도미사일인지, 순항미사일인지를 파악 중인 것으로 보인다.

북한이 미사일 발사를 통한 무력시위를 한 것은 올해 다섯 번째다. 북한은 바이든 미 대통령 취임 직후인 지난 1월 22일과 3월 21일 순항미사일을 발사한 데 이어 같은 달 25일에는 처음으로 유엔 안보리 결의 위반에 해당하는 단거리 탄도미사일을 발사한 바 있다.

