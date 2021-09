카카오엔터테인먼트, 경력 개발자 첫 대규모 채용

[아시아경제 부애리 기자] 카카오엔터테인먼트가 15일부터 오는 26일까지 첫 대규모 경력 개발자 공개 채용을 진행한다.

카카오엔터에 따르면 채용 규모는 세 자릿수다. 회사 측은 "우수한 개발 인재가 있다면 인원 수에 제한을 두지 않겠다"고 밝혔다.

채용 부문은 데이터 PM, 데이터 엔지니어, 데이터 분석가(서비스·비즈니스),데이터 사이언티스트, 데이터 플랫폼 개발자, 서버 개발자, 영상 서비스 개발자, 광고 플랫폼 개발자, 정산 플랫폼 개발자, iOS 개발자, 안드로이드 개발자, 풀스택개발자, 프론트엔드 개발자, 윈도우 개발자, QA 엔지니어, 클라우드 엔지니어, 정보보안 엔지니어, 사내시스템 개발자, DevOps로 총 19개에 달한다.

채용 절차는 서류 전형과 1·2차 면접으로 이루어지며 전면 비대면 화상 방식이다. 특정 직군에 따라 면접 전 테스트 전형이 추가될 수 있다.

김기범 카카오엔터테인먼트 최고기술책임자(CTO)는 "최근 글로벌에서 지속적으로 유의미한 성과를 일으키며 사업이 빠르게 확장됨에 따라, 역량 있는 개발 인재들을 발굴하고자 처음으로 대규모 공개 채용을 진행하게 됐다"며 "개발자들이 본인의 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 최적화된 업무 환경과 제도, 기회, 인프라 등을 적극적으로 제공할 것"이라고 말했다.

