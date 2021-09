고승범 금융위원장 “중소기업·소상공인 대출 만기연장·상환유예 내년 3월까지로”

[아시아경제 전진영 기자] 고승범 금융위원장은 15일 코로나19 장기화에 따른 중소기업과 소상공인 피해를 구제하기 위해 대출 만기연장·상환유예 시한을 내년 3월까지로 연장키로 했다.

고 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 당정협의에서 “코로나19가 장기화되면서 상환부담이 누적되고 금융기관 부실이 드러날 수 있다는 지적이 있었다”며 이같이 말했다.

그는 “자영업자·소상공인은 코로나19 확산세가 심각해지면서 영업 애로가 지속되고 있다. 금융권도 지원이 불가피하다는 의견”이라며 “다만 금융권은 차주 상환 부담 등을 고려할 때 단계적 정상화 준비가 필요하다는 의견을 제시했다”고 강조했다.

이어 “의견수렴 결과 만기연장·상환유예를 한 차례 더 연장하되 보완 방안을 함께 시행하는 것이 필요하다는 데 공감대가 형성됐다”며 “2022년 3월까지로 하고 보완 방법을 마련토록 합의했다”고 말했다.

고 위원장은 “상환이 어려운 차주가 연체에 빠지기 전에 채무 부담을 점검할 수 있도록 은행권 신용회복제도를 개선해 지원대상 확대 및 금융 지원을 강화하겠다”며 “정책 금융 기관을 통해 유동성을 공급, 빈틈없이 관리해나가도록 하겠다”고 덧붙였다.

