"덩치가 커서"…소아과 찾은 12살 초등생에 화이자 백신 오접종

[아시아경제 강주희 기자] 전북 전주의 한 병원에서 의료진 실수로 초등학생이 코로나19 화이자 백신을 맞는 사례가 발생했다. 이 학생은 눈 다래끼 치료를 위해 병원을 찾았던 것으로 알려졌다.

14일 뉴스1 보도에 따르면, 전날(13일) A군(12)은 전주시 덕진구 송천동의 한 소아청소년과 병원에서 화이자 백신을 접종받았다. 현재 정부는 백신 종류와 관계없이 18세 이상에 대해서만 접종을 실시하고 있어, 미성년자인 A군은 코로나19 백신을 맞아서는 안 된다.

A군은 이날 눈 다래끼를 치료하기 위해 어머니와 함께 이 병원을 찾았는데, 의료진이 코로나19 백신 접종 대기자의 이름을 호명하자 A군은 자신을 부른 줄 알고 주사실에 들어간 것으로 전해졌다. 당시 A군 어머니는 화장실을 가기 위해 잠시 자리를 비운 상태였다.

병원 측은 또래보다 덩치가 컸던 A군을 성인으로 착각했던 것으로 알려졌다. 이어 별도의 신원 확인 절차 없이 백신을 접종했다.

병원 측은 오접종 사실을 뒤늦게 인지하고 보호자 측에 이를 알렸다. A군은 현재 집에서 안정을 취하고 있으며, 큰 이상증세는 없는 것으로 전해졌다.

전북도 보건당국 관계자는 "전북지역에서는 초등학생 코로나19 백신 접종 사례가 처음"이라며 "현장에서 두 번, 세 번 접종자를 확인할 수 있도록 매뉴얼을 철저히 안내하겠다"고 말했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr