대우조선해양은 14일 아시아 지역 선주와 9900억원 규모의 초대형 LNG 운반선 4척 수주 계약을 체결했다고 공시했다.

이번 계약은 지난해 말 매출액 대비 14.1%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr