홈앤쇼핑, 추석 맞아 홀몸어르신 행복꾸러미 전달

강서어르신종합복지관에 명절 음식 배달

추석 선물 비대면 전달

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 강서어르신종합복지관을 방문해 홀몸어르신 약 500명에게 명절 식품 행복꾸러미를 전달했다고 14일 밝혔다.

꾸러미는 손쉽게 조리할 수 있는 밀키트, 송편, 과일 등으로 구성했다. 강서어르신종합복지관은 이날부터 15일까지 코로나19 재확산 상황을 반영해 비대면으로 집앞에 꾸러미를 전달할 예정이다.

홈앤쇼핑은 여성청소년을 위한 '핑크박스' 지원 사업, 지역 내 아동청소년에게 생필품 꾸러미 및 제철과일 전달, 라이브커머스 1+1 기부방송 등을 이어오고 있다.

홈앤쇼핑 관계자는 "민족 대명절인 추석이 소외된 이웃 없이 모두 함께 즐길 수 있는 명절이 됐으면 좋겠다"며 "앞으로도 지역사회 취약계층과 지속적으로 온정을 나눌 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr