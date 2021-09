롯데호텔 서울, ‘2021 팬슈머 크루 서울’ 모집

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데호텔 서울은 오는 26일까지 ‘2021 팬슈머 크루 서울’ 2기를 모집한다고 14일 밝혔다. 팬슈머는 상품이나 콘텐츠의 생산 과정에 참여하는 소비자로, 기업이 고객과 더 가까이 소통할 수 있도록 도와주는 역할을 한다.

롯데호텔 서울은 올해 상반기 팬슈머 크루 1기를 최초로 운영하며 라캉스, 룸콕 등의 콘텐츠로 사회관계망서비스(SNS)상에서 높은 반응을 이끌었다. 하반기에도 새로운 팬슈머와 함께 활동을 이어 나간다는 계획이다.

이번 모집에서 선정된 9팀은 오는 10월부터 내년 2월까지 활동 기간 중 체험 콘텐츠 생산과 상품 개발에 참여하게 된다. 응모 시 제출한 설문지 기반의 기획안을 바탕으로 롯데호텔 서울 마케팅 담당자와 크루별 연인, 가족 등 특성에 맞는 패키지를 만들어갈 방침이다.

본인이 직접 구성한 맞춤형 특전과 함께 롯데호텔 서울 2박, 6개 식음업장(모모야마·도림·무궁화·라세느·라운지·델리카한스) 중 한 곳을 체험할 수 있다. 평가를 통해 로열 팬슈머로 선정된 1인에게는 국내 5성급 롯데호텔 7곳 모두를 이용할 수 있는 통합 숙박권과 내년에도 팬슈머로 활약할 수 있는 기회가 제공된다. 베스트 팬슈머 2인은 롯데호텔의 유료 멤버십인 트레비 클럽을 1년간 무료로 이용할 수 있다.

롯데호텔 서울 관계자는 “롯데호텔 서울 팬슈머 크루 1기의 생생한 피드백이 상품 개발에 큰 도움이 됐다”며 “고객 대표라고 할 수 있는 팬슈머 크루 2기와 함께 고객 친화 상품을 지속적으로 기획해 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr