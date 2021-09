경기교육청, 위기학생 가족상담 프로그램 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 이달 15일부터 올 연말까지 위기학생 가족상담 프로그램을 운영한다.

위기학생 가족상담 프로그램은 코로나19 상황에서 학생과 가족을 대상으로 상담과 심리ㆍ정서 지원 프로그램 등을 제공해 학생이 학교생활에 정상적으로 적응할 수 있도록 돕는 사업이다.

경기교육청은 이를 위해 가족상담 프로그램을 운영하는 6개 기관을 지정했다.

참여를 희망을 원하는 학생이나 가족은 기관에 직접 신청하면 되고 참여 비용은 무료다.

지정기관은 게슈탈트하일렌, 서울신학대학교산학협력단 한국카운슬링센터, 아랑돌봄센터, 한국교육협회, (사)공감연대, (사)파이나다운청년들이다.

심한수 경기교육청 학생생활인권과장은 "위기학생 가족상담 프로그램은 코로나19 상황으로 학생이 겪는 심리나 정서 위기를 극복해 학교생활을 원활하게 하도록 돕는 것"이라며 "앞으로도 위기학생과 가족에 대한 지원을 지속해 학생이 건강하게 성장하도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

