KT알파, 서울 그룹홈에 송편 키트·과일 세트 전달

[아시아경제 임춘한 기자] KT알파는 KT그룹희망나눔재단과 함께 원가정 해체로 보호가 필요한 아이들이 생활하는 소규모 공동생활가정인 서울 그룹홈에 송편 키트와 과일 세트를 전달했다고 13일 밝혔다.

서울 그룹홈을 4년째 후원해온 KT알파는 이번 추석을 앞두고 비대면 쿠킹클래스를 기획했다. 코로나19로 대면활동이 어려운 상황 속에서 임직원들이 송편 만들기 영상 콘텐츠를 자체 제작하고, 사전 안내를 통해 참여를 희망하는 서울 그룹홈 32개소에 ‘무지개 송편 키트’와 과일선물 세트인 ‘머스크메론 8kg’를 제공했다.

무지개 송편 키트는 검은쌀, 단호박, 백년초, 시금치, 쌀, 청치자, 파프리카 등 총 7가지 천연 식재료로 서로 다른 색과 맛을 낼 수 있는 송편 반죽과, 송편깨속, 국화와 매화 모양을 찍어낼 수 있는 떡도장, 하트와 별 등 다양한 꾸미기를 할 수 있는 고명틀로 구성됐다. 한 키트당 20개 내외의 송편을 만들 수 있으며, 서울 그룹홈 1개소당 총 3개의 키트를 선물했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr