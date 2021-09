CJ푸드빌 더플레이스, 크랩·봉골레 신메뉴 출시

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌의 더플레이스는 미식의 계절 가을을 맞아 해산물을 활용한 가을 한정 신메뉴를 출시한다고 13일 밝혔다.

신메뉴는 ‘크랩 로제 리조또’와 ‘봉골레 카르토치오’다. 더플레이스는 입맛이 도는 가을을 맞아 가을의 정취를 입 안 가득 만끽할 수 있도록 오직 이 계절에만 맛볼 수 있는 해산물 메뉴를 선보이게 됐다고 설명했다.

크랩 로제 리조또는 크랩 쉘을 가득 채운 부드러운 게살 치즈 그라탕과 바삭하게 튀겨낸 카다이프를 곁들인 로제 리조또다. 게딱지 안쪽에 게살 치즈 그라탕이 가득 들어 있어 게딱지를 들어올리면 그라탕이 흘러내리는 비주얼로 시각적인 재미가 돋보인다.

봉골레 카르토치오는 스프 스타일의 봉골레 파스타로, 종이 호일에 해산물 등을 넣고 요리해 따뜻하게 즐기는 이탈리아 가정식 요리다. 종이 호일에 감싼 형태로 제공되며, 종이를 여는 순간 뜨거운 김과 함께 향긋한 바질과 조개 풍미가 가득 퍼져 후각을 자극한다.

더플레이스는 신메뉴를 포함한 다양한 구성으로 2인이 즐길 수 있는 셰프 추천 세트를 선보인다.

식사권 할인 기획전도 마련했다. 이날부터 이달 19일까지 티몬을 통해 ‘스모키 돔 채끝 스테이크’ 단품 메뉴는 40% 할인된 금액에, 신메뉴 파스타나 리조또가 포함된 상품은 30% 할인가에 구매할 수 있다. 리코타 치즈 샐러드와 피자, 파스타 또는 리조또로 구성된 세트는 25% 할인된 금액으로 선보인다. 식사권은 다음 달 31일까지 사용할 수 있으며 유효기간 연장, 타 쿠폰, 행사, 제휴할인 중복은 불가하다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr