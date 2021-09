성동구 ‘공정무역도시’ 공식 인증

[서울시 자치구 뉴스]종로구, 누구나 쉽게 알 수 있는 ‘개발행위허가 업무편람’ 제작

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 지난달 (사)한국공정무역마을위원회로부터 공정무역도시 인증(인증기간: ’21.8.17~‘23.8.16)을 받아 이달 9일 성동구청 청사 외부에서 공정무역도시 인증 현판식을 개최했다.

공정무역은 생산자에게 정당한 대가를 지불하고 소비자에게는 양질의 제품을 공급하는 윤리적인 무역을 의미하는 것으로 경제선진국과 개발도상국 간 불공정무역구조로 인해 발생하는 부의 편중과 환경파괴, 노동력 착취, 인권 침해 등 문제를 해결하기 위해 대두된 무역형태이자 사회운동이다.

공정무역도시 인증제는 국제공정무역마을위원회의 한국 인증기관인 (사)한국공정무역마을위원회가 공정무역 운동을 모범적으로 실천한 도시에 심사를 통해 지위를 부여하는 것으로, 공정무역도시가 되기 위한 5대 기준을 달성해야 한다.

인증을 받기 위한 기준은 공정무역 지원 조례 제정, 공정무역제품 사용 및 판매, 공정무역실천기관 인증, 교육 및 캠페인 등 홍보활동, 위원회와 협의회 조직구성의 5가지로 성동구는 2019년 공정무역도시 추진을 선포한지 2년여 만에 이를 모두 달성했다.

앞서 성동구는 2019년 5월 세계공정무역의 날 한국 페스티벌에서 공정무역도시가 되기 위한 추진 선언을 하고 한국공정무역마을위원회, 한국공정무역협의회와 공동 협약을 체결했으며 지역 내 공정무역마을운동을 원활히 추진하기 위해 공정무역 지원 조례 제정(2019.9.) 및 공정무역위원회 조직 등 제도적인 기반도 마련했다.

더불어 공정무역에 대한 구민의 이해와 지역 공감대를 확산하고자 공정무역 토크 콘서트, 공정여행, 캠페인을 내용으로 하는 ‘우리가 연결하는 공정한 세상’ 행사와 함께 ‘찾아가는 공정무역 학교’, 공정무역 활동가 양성 교육을 실시하며 공정무역에 대한 공감과 이해를 높였다.

또 ‘소영씨 마켓’ 등 지역행사와 함께하는 공정무역 체험행사와 공정무역 안내서 제작 등 지역 내 착한 소비를 선도하고자 지속적인 노력을 기울였다.

특히 구는 구민들이 일상생활에서 쉽게 공정무역 제품을 구매하고 실천할 수 있도록 공정무역 제품 판매처를 확대하는 데 앞장서 왔다. 그 결과 당초 인구 대비 목표치(인구 2만5000명 당 1개소의 판매처 확보)인 12개를 훨씬 넘어선 180여 개(프랜차이즈 매장 포함)를 확보했다.

지난 4월 옥수동에 위치한 NGO ‘책 읽는 엄마 책 읽는 아이’에서 공정무역 촉진을 위한 캠페인 및 공정무역 제품 사용을 통해 성동구 최초로 공정무역을 실천하는 기관으로 한국공정무역마을위원회로부터 인증 받은 만큼 구는 앞으로도 공정무역 홍보 SNS 챌린지와 공정무역 활동가 양성 교육을 추진하며 공정무역을 통한 착한 소비에 앞장설 계획이다.

정원오 성동구청장은 “그간 공정무역에 대한 새로운 시도와 노력이 공정무역도시 인증이라는 좋은 결실을 맺어 기쁘다”며 “앞으로도 성동구는 더 많은 주민들이 공정무역에 공감하고 실천할 수 있도록 공정무역마을운동을 활발히 전개하도록 하겠다”고 말했다.

용산구(구청장 성장현)가 2020회계연도 결산 기준 ‘2021년도 지방재정 공시’를 구 홈페이지 행정정보(예산/재정정보)란에 게시했다.

재정공시는 1년간 재정운용 결과와 주민 관심사항 등을 객관적 절차를 통해 주민에게 공개하는 제도다.

2020회계연도 기준 용산구 살림규모는 7902억원이다. 2019년 대비 1644억원 늘었다.

살림규모란 ▲자체수입 ▲이전재원 ▲내부거래를 모두 합친 금액이다. 지난해 구 자체수입(지방세, 세외수입)은 2140억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 4012억원, 내부거래(지방채, 보전수입 등)는 1750억원이었다.

2020년 살림규모는 유사 지방자치단체 평균(1조 518억원)보다 2616억원 적고 공유재산 평균(1조7293억원)보다 5183억원 많다.

2020회계연도 구 세출 총계는 6709억원이다. 2019회계연도보다 1544억원 늘었다. 주민 1인당 세출액도 256만원으로 전년도보다 58만원 증가했다. 최근 5년간 세출연평균 증가율은 39%로 세출결산액 중 가장 비율이 높은 분야는 사회복지, 세출증가율이 가장 높은 분야는 산업·중소기업 분야였다.

2020회계연도 기금현황은 전년 대비 120억원 증가한 522억원이다. 코로나19 대응 과정에서 재난관리기금, 일자리기금, 중소기업육성기금 등 규모가 커졌기 때문.

구는 공통공시 외에도 보훈회관 건립 및 보훈사업 추진, 용문동 주민커뮤니센터 착공, 용산구 장애인커뮤니티센터 운영, 이봉창의사 역사울림관 건립 등현안사업 7건을 특수 공시했다.

성장현 용산구청장은 “코로나19로 인한 재난 상황에서 구민들에게 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 행사는 줄이고 지원은 늘리는 등 탄력적으로 재정을 운영했다”며 “구 살림살이를 더욱 키울 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

종로구(구청장 김영종)는 개발행위허가 신청을 희망하는 주민과 업무관계자 등의 이해를 돕기 위해 '종로구 개발행위허가 업무편람'을 제작, 구청 누리집을 통해 공개했다.

개발행위허가는 개발과 보전이 조화를 이룰 수 있도록 국토관리의 지속가능성과 토지에 대한 정당한 재산권 행사를 보장하는 제도다. 토지의 경제적 이용과 환경 보전을 도모하며 계획의 적정성, 기반시설 확보 여부, 주변 경관 및 환경과의 조화 등을 고려해 허가여부를 결정함으로써 난개발을 방지하고 국토를 계획적으로 관리하는 데 목적이 있다.

법에서 정한 개발행위허가 관련 구체적 사항을 검토하기 위해서는 국토계획법, 서울특별시 도시계획 조례 등을 면밀히 파악해야 하나 이러한 내용들이 모두 분산돼 있어 그간 업무 추진에 어려움이 있었다.

이에 종로구는 서울시 25개 자치구 중 최초로 흩어져 있는 모든 자료를 한곳에 모아 누구나 이해하기 쉽게 작성한 ‘종로구 개발행위허가 업무편람’을 작성하게 됐다.

관련 업무 인허가 절차를 한눈에 살펴볼 수 있어 관계자들의 빠른 이해를 돕고 업무의 편의성과 실용성을 높일 수 있을 것으로 기대된다. 누구나 구청 누리집을 통해 자유롭게 열람 가능하다.

이번 업무편람에는 관련 법규가 명확하지 않아 결정에 어려움이 있던 내용에 대한 국토교통부, 법제처의 질의회신 사항이 수록돼 있다. 개발행위허가를 신청한 주민과의 분쟁을 최소화하려는 취지다.

아울러 신청 시 참고가 될 수 있는 자료 또한 포함시켰다. 그 예로 건축물의 층고와 지하층 산정기준, 건축물 높이 산정방식에 대해 도식화해 수록한 점을 들 수 있다. 개발행위허가(토지의 형질변경) 연도별 처리현황, 원형보존지 현황(고시문) 등과 함께 사고지 지정일자, 위치, 면적도 담았다.

이번 업무편람과 관련해 더욱 자세한 사항은 도시개발과로 문의하면 된다. 김영종 구청장은 “어렵고 복잡하게 느껴졌던 개발행위허가와 관련한 각종 정보를 한데 모아 업무편람을 작성하고 누구나 볼 수 있도록 공개하게 됐다”면서 “인허가 신청 시 유용하게 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 앞으로도 주민 편의와 업무 효율성 등을 높이는 데 중점을 둔 세심한 행정을 추진하겠다”고 밝혔다.

광진구(구청장 김선갑)가 지난 2일 ‘재생자전거 나눔 사업’으로 저소득주민 및 공공기관에 재생자전거 54대를 전달했다.

재생자전거 나눔 사업은 도심에 흉물스럽게 방치돼 도시미관을 해치던 폐자전거를 수거해 세척, 부품교체, 수리작업 등의 작업을 통해 사용이 가능한 자전거로 재탄생시키는 사업이다.

구가 2012년부터 추진해오고 있는 이 사업을 통해 작년에는 164대, 올해는 105대의 재생자전거가 저소득주민의 가정과 공공기관에서 활용되고 있으며 내년에는 나눔 횟수를 연 2회에서 연 4회로 확대할 예정이다.

특히 이번 폐자전거 수리와 재탄생에는 광진지역자활센터에서 참여해 취약계층 일자리 창출의 의미도 크다.

김선갑 광진구청장은 “재생자전거 나눔 사업은 자원 재활용, 일자리 창출, 나눔 문화와 자전거 이용 문화 확산의 의미가 있다”라며 “전달된 자전거가 어려운 이웃의 든든한 다리가 되어주기를 바란다”라고 말했다.

광진구는 올해 자전거 이용 활성화 및 이용자 안전을 위해 모든 구민을 대상으로 자전거보험에 가입해, 지금까지 광진구민이 받은 자전거단체보험의 혜택이 총 68건 2110만원에 이르는 등 좋은 반응을 얻고 있다.

