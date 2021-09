스타필드 하남, 추석 농가 돕기 '상생 파머스 마켓' 열었다

중년여성농업인 CEO연합회와 농산물 직거래 장터 진행

전국 농가 20개 참여, 건강한 먹거리 한자리 모아 행사

[아시아경제 김유리 기자] 스타필드 하남은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 전국 농가들의 판로 확대를 돕고, 우수한 품질의 농산물을 알릴 수 있는 기회를 제공하고자 10~12일 '상생 파머스 마켓'을 열었다고 밝혔다.

'상생 파머스 마켓'은 스타필드 하남이 코로나19 장기화로 인해 많은 농산품이 판매처를 찾지 못하고 있다는 소식을 듣고, 중년여성농업인 CEO중앙연합회와 농산품 직거래 장터를 열고자 마련됐다. 중년여성농업인 CEO중앙연합회는 건강한 먹거리 생산과 생산자, 소비자가 대등하게 거래하는 공정농업을 통해 농촌 발전에 기여하고자 설립된 단체다.

'상생 파머스 마켓'에는 전국 농가 20곳이 참여했다. 이곳에서 농업인들이 직접 재배하고 제조한 산지 특산품을 만나볼 수 있다. 각 농가에서는 차례상 준비를 위한 제철 과일, 잡곡과 인삼, 한과, 율곡 선식 등 선물 세트도 다양하게 구성해 고르는 재미를 더했다.

특히 이번 행사를 위해 농업인들은 면포와 시골 들풀 코사지, 마끈 등 친환경 포장재를 정성스레 준비해 자연의 아름다움 함께 환경보호 메시지도 함께 전했다.

