김재원 "공수처의 '정치쇼'…대검은 손 떼라, 개입하면 고발"

[아시아경제 박철응 기자] 김재원 국민의힘 공명선거추진단장이 고위공직자범죄수사처(공수처)에 대해 같은 당 김웅 의원의 혐의가 무엇인지 밝혀야 한다고 주장했다.

김 단장은 10일 기자회견문을 통해 "손준성 검사는 자신이 고발장을 작성한 사실도 없고, 김웅 의원에게 이 건에서 문제가 되는 고발장 등을 보낸 사실도 없다고 강력히 주장하고 있으며, 대검에서는 손준성 검사의 컴퓨터를 확보해 포랜식 작업을 끝내고 조사 중인 것으로 알려지고 있다"고 했다.

그러면서 "그렇다면 이 사건은 손준성 검사에게서 김웅 의원으로 문제의 고발장 사진이 전달되었는지 여부가 확인 되어야 김웅 의원에게 어떤 범죄혐의가 있는지 여부를 수사할 수 있다"면서 "사안이 이러함에도 공수처는 제3자의 고발장 하나를 근거로 이 사건에 개입했고 백주 대낮에 야당 의원의 사무실을 압수수색하겠다고 나섰다"고 짚었다.

이어 "이것이말로 공수처의 정치쇼"라며 "공수처는 무슨 근거로 이 사건 압수수색을 하고 있는지, 먼저 손준성 검사로부터 김웅 의원에게 파일이 전달된 사실을 확인했는지 여부를 밝혀 주시기 바란다"고 했다.

대검은 손을 떼야 한다는 주장도 했다. 김 단장은 "수사권 조정 관련 법률에 의해 공수처와 검찰은 수사의 관할이 정해져 있다. 또한 공수처장은 검찰에 계류중인 사건이라도 이첩을 요구할 수 있다. 공수처에서 이 사건의 수사를 개시한 이상 이제 대검은 수사에서 손을 떼야 한다"고 했다.

그는 이어 "만일 검찰이 이 사건의 수사에 개입하면 모두 직권남용죄로 고발할 것임을 경고한다"면서 "공수처는 먼저 손준성 검사와 김웅 의원 사이에서 파일이 전달된 사실을 확인하기 전에는 김웅 의원에 대한 압수수색을 진행해서는 안된다"고 했다.

그러면서 "공수처가 등장하면 정권의 호위무사, 야당탄압의 괴물로 돌변할 것이라고 예상했다. 이제 그 모습을 드러냈다. 우리 당은 공수처의 불법적 압수수색은 단호하게 대처할 것임을 천명한다"고 했다.

